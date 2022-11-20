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Оккупанты Мариуполя готовят новую волну "зачисток" – советник мэра

Ирина БалачукВоскресенье, 20 ноября 2022, 11:50
Оккупанты Мариуполя готовят новую волну зачисток – советник мэра
Уничтоженные россиянами дома в Мариуполе. Скриншот из видео с Telegram-канала Андрющенко

Российские захватчики планируют новую волну "зачисток", чтобы подавить недовольство местных жителей.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариуполе начнется новая волна "зачисток" по указанию Пушилина (главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин – ред.) для подавления общественного недовольства.

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Причиной стала коллективная жалоба, которая поступила на имя Саблина (депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин, который считается "куратором" Мариуполя – ред.). Сбор подписей организовала владелица одного из телеграмм-каналов в Мариуполе – мариупольчанка Доценко Светлана, и обращение быстро набрало большой резонанс".

Детали: По словам Андрющенко, причиной жалобы стало то, что захватчики ранее обещали мариупольцам предоставить новые квартиры в качестве компенсации за утраченное жилье, но получить жилье местные жители не могут.

Советник мэра отметил, что в Мариуполе строят новые дома, но предоставлять их жителям не планируют – туда будут заселять россиян. Уже сейчас, по его словам, оккупанты завезли в город почти 30 тысяч гражданских из России.

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Андрющенко отметил, что после написания жалобы Пушилин провел совещания с гражданскими оккупантами и с "силовым блоком", и выдал приказ "подавить это безобразие".

По его словам, сейчас оккупанты ищут авторов и подписантов жалобы.

Темы: МариупольоккупацияРосcия
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