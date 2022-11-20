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ОП про зброю: Нам потрібні до 200 танків, до 70 РСЗВ та 100 артсистем

Роман ПетренкоНеділя, 20 листопада 2022, 12:23
ОП про зброю: Нам потрібні до 200 танків, до 70 РСЗВ та 100 артсистем
подоляк, фото оп

Радник голови ОП та переговорник з Росією Михайло Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні, зокрема, 150-200 танків та 100 артилерійських систем.

Джерело: Подоляк в інтерв’ю France 24

Пряма мова Подоляка: "Українська влада закликає до збільшення поставок західної зброї, що дуже важливо взимку.

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Україні потрібно ще 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 ракетних систем залпового вогню, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо".

Деталі: Подоляк також згадав американські ракети ATACMS з дальністю дії 300 км.

На його думку, такі ракети наблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі військові склади, розташовані в глибині окупованих територій.

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Він запевнив, що "Україні не потрібно було б атакувати військові цілі всередині Росії".

Теми: Офіс президентазброяЗбройні силивійна
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