ОП об оружии: Нам нужны до 200 танков, до 70 РСЗО и 100 артсистем

Советник председателя ОП и переговорщик с Россией Михаил Подоляк рассказал, какое оружие нужно Украине для победы в войне, в частности, 150-200 танков и 100 артиллерийских систем.

Источник: Подоляк в интервью France 24

Прямая речь Подоляка: "Украинская власть призывает к увеличению поставок западного оружия, что очень важно зимой.

Украине нужно еще 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 ракетных систем залпового огня, а также 10-15 противоракетных систем, чтобы закрыть небо".

Детали: Подоляк также упомянул американские ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км.

По его мнению, такие ракеты приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожить крупные военные склады, расположенные в глубине оккупированных территорий.

Он заверил, что "Украине не нужно было бы атаковать военные цели внутри России".