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Росія готує теракти на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі – розвідка

Ірина БалачукНеділя, 20 листопада 2022, 12:35
Росія готує теракти на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі – розвідка
Білоруська АЕС. Фото з сайту ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно розвідка: "Відомо, що найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець".

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Розробкою та реалізацією "проекту" займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський КДБ просто поставлений до відома".

Деталі: За даними розвідки, Росія традиційно планує призначити "відповідальними за теракти" громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму.

Зазначається, що підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже привели в стан підвищеної бойової готовності.

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ГУР МОУ наголошує, що таким чином Росія хоче прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів.

Для довідки: АЕС "Островець" побудовано режимом Лукашенка у 2020 році за російським проектом і на російські гроші.

Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції "Островець" та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску в роботу на АЕС сталося кілька серйозних аварій з вибухами обладнання.

Теми: РосіяБілорусьпровокаціїрозвідка
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