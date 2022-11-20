Россия готовит теракты на объектах критической инфраструктуры Беларуси – разведка

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности на белорусской АЭС.

Источник: ГУР МОУ

Дословно разведка: "Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности гродненской и брестской областей. Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция "Островец".

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Разработкой и реализацией "проекта" занимаются российские спецслужбы. При этом белорусский КГБ просто поставлен в известность".

Детали: По данным разведки, Россия традиционно планирует назначить "ответственными за теракты" граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму.

Отмечается, что подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже привели в состояние повышенной боевой готовности.

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ГУР МОУ отмечает, что таким образом Россия хочет ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов.

Для справки: АЭС "Островец" построена режимом Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги.

Международные эксперты отмечают, что строительство состоялось с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию относительно безопасности на белорусской атомной электростанции "Островец" и выразил глубокую обеспокоенность в связи началом ее коммерческой эксплуатации.

Сразу после запуска в работу на АЭС произошло несколько серьезных аварий со взрывами оборудования.