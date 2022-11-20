У Рівному "замінували" декілька торгових центрів
Неділя, 20 листопада 2022, 14:17
У Рівному повідомили про мінування декількох торговельних центрів, повідомив мер Олександр Третяк.
Джерело: Третяк у Telegram
Пряма мова Третяка: "Надійшло повідомлення про замінування ТЦ в м. Рівне, а саме: Епіцентр, Злата Плаза, та Фоззі.
На місця оперативно направлено рятувальників, поліцейських та працівників інших служб взаємодії".
Деталі: Мер запевнив, що ситуація перебуває під контролем спеціальних служб.
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