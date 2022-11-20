В Ровно "заминировали" несколько торговых центров
Воскресенье, 20 ноября 2022, 14:17
В Ровно сообщили о минировании нескольких торговых центров, сообщил мэр Александр Третьяк.
Источник: Третьяк в Telegram
Прямая речь Третьяка: "Поступило сообщение о заминировании ТЦ в г. Ровно, а именно: Эпицентр, Злата Плаза, и Фоззи.
На места оперативно направлены спасатели, полицейские и работники других служб взаимодействия".
Детали: Мэр заверил, что ситуация находится под контролем специальных служб.
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