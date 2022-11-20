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В Ровно "заминировали" несколько торговых центров

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 13:17
В Ровно заминировали несколько торговых центров
фото злата плаза

В Ровно сообщили о минировании нескольких торговых центров, сообщил мэр Александр Третьяк.

Источник: Третьяк в Telegram

Прямая речь Третьяка: "Поступило сообщение о заминировании ТЦ в г. Ровно, а именно: Эпицентр, Злата Плаза, и Фоззи.

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На места оперативно направлены спасатели, полицейские и работники других служб взаимодействия".

Детали: Мэр заверил, что ситуация находится под контролем специальных служб.

Темы: Ровноминирование
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