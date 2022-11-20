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У районі ЗАЕС прогриміло понад 10 вибухів, пошкоджено будівлі – МАГАТЕ

Ірина БалачукНеділя, 20 листопада 2022, 14:18
ЗАЕС. Фото Getty Images

Вранці 20 листопада експерти МАГАТЕ повідомили, що в районі Запорізької АЕС прогриміло понад 10 вибухів – кілька будівель на території станції пошкоджені.

Джерело: сайт МАГАТЕ, Енергоатом у Telegram

Дослівно МАГАТЕ: "Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили до штаб-квартири Агентства, що вранці за місцевим часом упродовж короткого проміжку часу було чутно понад десяток вибухів. Команда МАГАТЕ також могла бачити деякі з вибухів зі своїх вікон".

Деталі: Повідомляється, що на майданчику ЗАЕС було пошкоджено деякі будівлі, системи та обладнання, але жодна з них наразі не має критичного значення для ядерної безпеки та захисту. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом станції та продовжуватимуть оцінювати ситуацію і повідомляти про неї. 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до України і Росії з "наполегливим закликом" якнайшвидше узгодити і ввести в дію зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС. 

У свою чергу Енергоатом повідомив, що російські загарбники весь ранок обстрілювали ЗАЕС – зафіксовано понад 12 влучань в об’єкти інфраструктури станції.

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Зокрема, окупанти пошкодили:

  • естакаду зв‘язку зі спецкорпусами,
  • баки запасу хімобессоленої води,
  • систему продувки парогенераторів,
  • допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів,
  • інше обладнання інфраструктури станції.

Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга". Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються.

В Енергоатомі зазначили, що такими діями росіяни намагалися вивести за ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Енергоатом вкотре закликав міжнародне співтовариства невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодара всіх російських військових і повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.

Теми: ЗАЕСЗапорізька областьвійнаМАГАТЕ
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