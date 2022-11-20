В районе ЗАЭС прогремело более 10 взрывов, повреждены здания – МАГАТЭ
Утром 20 ноября эксперты МАГАТЭ сообщили, что в районе Запорожской АЭС прогремели более 10 взрывов – несколько зданий на территории станции повреждены.
Источник: сайт МАГАТЭ, Энергоатом в Telegram
Дословно МАГАТЭ: "Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру Агентства, что утром по местному времени в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Команда МАГАТЭ также могла видеть некоторые из взрывов из своих окон".
Детали: Сообщается, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из них пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты. Сообщений о пострадавших не поступало.
Отмечается, что эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством станции и будут продолжать оценивать ситуацию и сообщать о ней.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к Украине и России с "настоятельным призывом" как можно скорее согласовать и ввести в действие зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
В свою очередь Энергоатом сообщил, что российские захватчики все утро обстреливали ЗАЭС – зафиксировано более 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции.
В частности, оккупанты повредили:
- эстакаду связи со спецкорпусами,
- баки запаса химобессоленной воды,
- систему продувки парогенераторов,
- вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей,
- другое оборудование инфраструктуры станции.
Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга". Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.
В Энергоатоме отметили, что такими действиями россияне пытались вывести из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и восстановления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.
Энергоатом в очередной раз призвал международное сообщество безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодара всех российских военных и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.