В районе ЗАЭС прогремело более 10 взрывов, повреждены здания – МАГАТЭ

Утром 20 ноября эксперты МАГАТЭ сообщили, что в районе Запорожской АЭС прогремели более 10 взрывов – несколько зданий на территории станции повреждены.

Источник: сайт МАГАТЭ, Энергоатом в Telegram

Дословно МАГАТЭ: "Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру Агентства, что утром по местному времени в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Команда МАГАТЭ также могла видеть некоторые из взрывов из своих окон".

Детали: Сообщается, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из них пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты. Сообщений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством станции и будут продолжать оценивать ситуацию и сообщать о ней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к Украине и России с "настоятельным призывом" как можно скорее согласовать и ввести в действие зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

В свою очередь Энергоатом сообщил, что российские захватчики все утро обстреливали ЗАЭС – зафиксировано более 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции.

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В частности, оккупанты повредили:

эстакаду связи со спецкорпусами,

баки запаса химобессоленной воды,

систему продувки парогенераторов,

вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей,

другое оборудование инфраструктуры станции.

Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга". Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.

В Энергоатоме отметили, что такими действиями россияне пытались вывести из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и восстановления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

Энергоатом в очередной раз призвал международное сообщество безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодара всех российских военных и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.





