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Міністр оборони Нової Зеландії вперше в історії відвідав Київ і зустрівся з Резніковим

Ірина БалачукНеділя, 20 листопада 2022, 15:00
Міністр оборони Нової Зеландії вперше в історії відвідав Київ і зустрівся з Резніковим
Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре. Фото mil.gov.ua

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре відвідав Україну та Польщу, у Києві він зустрівся з міністром оброни України Олексієм Резніковим і заявив про те, що його країна рішуче підтримує Україну у протистоянні проти Росії.

Джерело: сайт Міноборони Нової Зеландії, Резніков у Twitter, Міноборони України

Пряма мова Резнікова: "Я був радий вітати колегу Піні Хенаре у Києві. Ми обговорили наші спільні проекти, шляхи зміцнення обороноздатності та скоординували зусилля щодо відновлення після війни. Дякуємо за вашу готовність просувати інтереси України в Південно-Східній Азії".

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Пряма мова Хенаре: "Я підтверджую рішучу підтримку Новою Зеландією територіальної цілісності України та її народу, а також наше незмінне однозначне засудження російської агресії".

Деталі: Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили продовження Новою Зеландією місії з підтримки підготовки українських військ у Великій Британії до липня 2023 року.  

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У пресслужбі Міноборони Нової Зеланді підкреслили, що Хенаре був вражений стійкістю і рішучістю українського народу, а також його високим бойовим духом.  

Також повідомляється, що з початку вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб та надала Україні понад 60 мільйонів доларів у вигляді військової, дипломатичної, правової та гуманітарної допомоги.

Резніков поінформував представників закордонної делегації про стан на фронті та розповів про успішні дії Сил оборони України та звільнення українських земель від окупантів на півдні країни.

Крім України, Хенаре також відвідав Польщу, де зустрівся з польським міністром національної оборони Маріушем Блащаком.

Теми: Українавійна
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