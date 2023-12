Міністр оборони Нової Зеландії вперше в історії відвідав Київ і зустрівся з Резніковим

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре відвідав Україну та Польщу, у Києві він зустрівся з міністром оброни України Олексієм Резніковим і заявив про те, що його країна рішуче підтримує Україну у протистоянні проти Росії.

Джерело: сайт Міноборони Нової Зеландії, Резніков у Twitter, Міноборони України

Пряма мова Резнікова: "Я був радий вітати колегу Піні Хенаре у Києві. Ми обговорили наші спільні проекти, шляхи зміцнення обороноздатності та скоординували зусилля щодо відновлення після війни. Дякуємо за вашу готовність просувати інтереси України в Південно-Східній Азії".

Пряма мова Хенаре: "Я підтверджую рішучу підтримку Новою Зеландією територіальної цілісності України та її народу, а також наше незмінне однозначне засудження російської агресії".

Kia ora!

I was glad to welcome my 🇳🇿 colleague @PeeniHenare in Kyiv. We discussed our joint projects,ways to strengthen 🇺🇦 defense capabilities&coordinated efforts to rebuild 🇺🇦 after the war.

Thank you for your willingness to promote Ukraine's interests in Southeast Asia 🇺🇦🤝🇳🇿 pic.twitter.com/DfuenLtaa8