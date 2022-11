Министр обороны Новой Зеландии впервые в истории посетил Киев и встретился с Резниковым

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре посетил Украину и Польшу, в Киеве он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заявил о том, что его страна решительно поддерживает Украину в противостоянии против России.

Источник: сайт Минобороны Новой Зеландии, Резников в Twitter, Минобороны Украины

Прямая речь Резникова: "Я был рад приветствовать коллегу Пини Хенаре в Киеве. Мы обсудили наши совместные проекты, пути укрепления обороноспособности и скоординировали усилия по восстановлению после войны. Спасибо за вашу готовность продвигать интересы Украины в Юго-Восточной Азии".

Прямая речь Хенаре: "Я подтверждаю решительную поддержку Новой Зеландией территориальной целостности Украины и ее народа, а также наше неизменное однозначное осуждение российской агрессии".

Kia ora!

I was glad to welcome my 🇳🇿 colleague @PeeniHenare in Kyiv. We discussed our joint projects,ways to strengthen 🇺🇦 defense capabilities&coordinated efforts to rebuild 🇺🇦 after the war.

Thank you for your willingness to promote Ukraine's interests in Southeast Asia 🇺🇦🤝🇳🇿 pic.twitter.com/DfuenLtaa8