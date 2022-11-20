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Министр обороны Новой Зеландии впервые в истории посетил Киев и встретился с Резниковым

Ирина БалачукВоскресенье, 20 ноября 2022, 15:00
Министр обороны Новой Зеландии впервые в истории посетил Киев и встретился с Резниковым
Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре. Фото mil.gov.ua

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре посетил Украину и Польшу, в Киеве он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заявил о том, что его страна решительно поддерживает Украину в противостоянии против России.

Источник: сайт Минобороны Новой Зеландии, Резников в Twitter, Минобороны Украины

Прямая речь Резникова: "Я был рад приветствовать коллегу Пини Хенаре в Киеве. Мы обсудили наши совместные проекты, пути укрепления обороноспособности и скоординировали усилия по восстановлению после войны. Спасибо за вашу готовность продвигать интересы Украины в Юго-Восточной Азии".

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Прямая речь Хенаре: "Я подтверждаю решительную поддержку Новой Зеландией территориальной целостности Украины и ее народа, а также наше неизменное однозначное осуждение российской агрессии".

Детали: Сообщается, что во время встречи стороны обсудили продолжение Новой Зеландией миссии по поддержке подготовки украинских войск в Великобритании до июля 2023 года. 

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В пресс-службе Минобороны Новой Зеландии подчеркнули, что Хенаре был поражен стойкостью и решимостью украинского народа, а также его высоким боевым духом. 

Также сообщается, что с начала вторжения России в Украину в конце февраля Новая Зеландия ввела санкции против более 1200 российских физических и юридических лиц и предоставила Украине более 60 миллионов долларов в виде военной, дипломатической, правовой и гуманитарной помощи.

Резников проинформировал представителей зарубежной делегации о состоянии на фронте и рассказал об успешных действиях Сил обороны Украины и освобождении украинских земель от оккупантов на юге страны.

Кроме Украины, Хенаре также посетил Польшу, где встретился с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

 

Темы: Украинавойна
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