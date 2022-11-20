Министр обороны Новой Зеландии впервые в истории посетил Киев и встретился с Резниковым

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре посетил Украину и Польшу, в Киеве он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заявил о том, что его страна решительно поддерживает Украину в противостоянии против России.

Источник: сайт Минобороны Новой Зеландии, Резников в Twitter, Минобороны Украины

Прямая речь Резникова: "Я был рад приветствовать коллегу Пини Хенаре в Киеве. Мы обсудили наши совместные проекты, пути укрепления обороноспособности и скоординировали усилия по восстановлению после войны. Спасибо за вашу готовность продвигать интересы Украины в Юго-Восточной Азии".

Реклама:

Прямая речь Хенаре: "Я подтверждаю решительную поддержку Новой Зеландией территориальной целостности Украины и ее народа, а также наше неизменное однозначное осуждение российской агрессии".

Kia ora!

I was glad to welcome my 🇳🇿 colleague @PeeniHenare in Kyiv. We discussed our joint projects,ways to strengthen 🇺🇦 defense capabilities&coordinated efforts to rebuild 🇺🇦 after the war.

Thank you for your willingness to promote Ukraine's interests in Southeast Asia 🇺🇦🤝🇳🇿 pic.twitter.com/DfuenLtaa8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 20, 2022

Детали: Сообщается, что во время встречи стороны обсудили продолжение Новой Зеландией миссии по поддержке подготовки украинских войск в Великобритании до июля 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

В пресс-службе Минобороны Новой Зеландии подчеркнули, что Хенаре был поражен стойкостью и решимостью украинского народа, а также его высоким боевым духом.

Также сообщается, что с начала вторжения России в Украину в конце февраля Новая Зеландия ввела санкции против более 1200 российских физических и юридических лиц и предоставила Украине более 60 миллионов долларов в виде военной, дипломатической, правовой и гуманитарной помощи.

Резников проинформировал представителей зарубежной делегации о состоянии на фронте и рассказал об успешных действиях Сил обороны Украины и освобождении украинских земель от оккупантов на юге страны.

Кроме Украины, Хенаре также посетил Польшу, где встретился с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.