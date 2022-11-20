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Медведєв заявив, що Київ – "російське місто", погрожує "повертати"

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 17:04
Дмитро Медведєв, фото AFP via Getty Images

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Київ – це нібито "російське місто" і натякнув, що Росія збирається його захопити.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Тут різні таргани, що розплодилися в київському інсектарії, постійно погрожують "повернути Крим"...

Тому хочу їм нагадати незаперечні факти:

  1. Київ – столиця Стародавньої Русі.
  2. Київ – велике малоросійське місто у складі Російської імперії.
  3. Київ – республіканська столиця у складі СРСР.

І нарешті, Київ – просто російське місто, в якому завжди думали і говорили російською. Щоб було все гранично ясно, що і як треба повертати".

Довідка: Київ, як вважається, був заснований у V столітті, Москва – у XII столітті. Коли Україна перебувала під владою Російської імперії та у складі СРСР, московська влада проводила політику деукраїнізації.

У 2014 році Росія захопила український Крим та почала гібридну агресію на Донбасі. 24 лютого 2022 року – відкрито почала повномасштабне вторгнення в Україну. Серед іншого, росіяни намагалися захопити Київ, однак змушені були відступити.

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Теми: МедведєвРосіяКиїввійна
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