Медведєв заявив, що Київ – "російське місто", погрожує "повертати"
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Київ – це нібито "російське місто" і натякнув, що Росія збирається його захопити.
Джерело: Медведєв у Telegram
Пряма мова: "Тут різні таргани, що розплодилися в київському інсектарії, постійно погрожують "повернути Крим"...
Тому хочу їм нагадати незаперечні факти:
- Київ – столиця Стародавньої Русі.
- Київ – велике малоросійське місто у складі Російської імперії.
- Київ – республіканська столиця у складі СРСР.
І нарешті, Київ – просто російське місто, в якому завжди думали і говорили російською. Щоб було все гранично ясно, що і як треба повертати".
Довідка: Київ, як вважається, був заснований у V столітті, Москва – у XII столітті. Коли Україна перебувала під владою Російської імперії та у складі СРСР, московська влада проводила політику деукраїнізації.
У 2014 році Росія захопила український Крим та почала гібридну агресію на Донбасі. 24 лютого 2022 року – відкрито почала повномасштабне вторгнення в Україну. Серед іншого, росіяни намагалися захопити Київ, однак змушені були відступити.