Медведев заявил, что Киев – "русский город", грозится "возвращать"

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Киев – это якобы "русский город" и намекнул, что Россия собирается его захватить.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым"…

Поэтому хочу им напомнить непреложные факты:

Киев – столица Древней Руси. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев – республиканская столица в составе СССР.

И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать".

Справка: Киев, как считается, был основан в V веке, Москва - в XII веке. Когда Украина находилась под властью Российской империи и в составе СССР, московская власть проводила политику деукраинизации.

В 2014 году Россия захватила украинский Крым и начала гибридную агрессию на Донбассе. 24 февраля 2022 года – открыто начала полномасштабное вторжение в Украину. Среди прочего, россияне пытались захватить Киев, однако вынуждены были отступить.