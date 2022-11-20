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Українські морпіхи втекли з полону окупантів – нардеп

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 16:48
Українські морпіхи втекли з полону окупантів – нардеп
визволені морпіхи, фото ВМС

Українських морпіхів-розвідників вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, організувавши їхню втечу з полону.

Джерело: нардеп Ігор Копитін у Facebook, Військово-морські сили України

Дослівно Копитін: "Розкрию трохи деталей порятунку морпіхів-розвідків, яких на днях вдалося повернути з російського полону, та з якими зустрічався як представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Історія їх визволення вартує того, щоб про неї зняли фільм.

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Хлопці під час бойових дій потрапили в полон до російських окупантів. Їх утримували на непідконтрольній наразі території України. Про це дізналися у Командуванні ВМС та морської піхоти, де вирішили спланувати операцію, щоб спробувати витягнути хлопців з полону, бо своїх не кидаємо.

В результаті вдалося організувати втечу розвідників з полону, а потім переправити їх на підконтрольну Україні територію. Наразі хлопці у безпеці та їх життю нічого не загрожує".

Деталі: Нардеп зазначив, що участь у операції зі звільнення морпіхів брав "кіборг" та захисник "Азовсталі" Артем Дибленко, який нещодавно сам повернувся з ворожого полону.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що більше тижня тому в результаті проведених заходів під керівництвом ВМС "з окупованої території було виведено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти". Деталей там не навели.

Теми: Збройні силиполоненіокупаціявійна
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