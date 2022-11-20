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Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов – нардеп

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 17:48
освобожденные морпехи, фото ВМС

Украинских морпехов-разведчиков удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию, организовав их побег из плена.

Источник: нардеп Игорь Копытин в Facebook, Военно-морские силы Украины

Дословно Копытин: "Раскрою немного деталей спасения морпехов-разведчиков, которых на днях удалось вернуть из российского плена, и с которыми встречался как представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. История их освобождения стоит того, чтобы о ней сняли фильм.

Ребята во время боевых действий попали в плен к российским оккупантам. Их удерживали на неподконтрольной сейчас территории Украины. Об этом узнали в командовании ВМС и морской пехоты, где решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить ребят из плена, потому что своих не бросаем.

В результате удалось организовать побег разведчиков из плена, а затем переправить их на подконтрольную Украине территорию. Сейчас ребята в безопасности и их жизни ничего не угрожает".

Детали: Нардеп отметил, что участие в операции по освобождению морпехов принимал "киборг" и защитник "Азовстали" Артем Дыбленко, который недавно сам вернулся из вражеского плена.

В субботу Военно-морские силы ВСУ сообщили, что более недели назад в результате проведенных мероприятий под руководством ВМС "с оккупированной территории были выведены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты". Деталей там не привели.

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Темы: Вооруженные силыпленныеоккупациявойна
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