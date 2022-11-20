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Глава Пентагону заявив про ризики поширення ядерної зброї через вторгнення РФ в Україну

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 16:57
Глава Пентагону заявив про ризики поширення ядерної зброї через вторгнення РФ в Україну
Ллойд Остін, фото Getty Images

На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, повномасштабне вторгнення Росії в Україну може спонукати автократів по всьому світу до гонки за розробкою ядерної зброї, що потенційно може призвести до небезпечної ери ядерного розповсюдження.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це Остін сказав у суботу на Галіфакській безпекової конференції.

У своєму виступі очільник Пентагону окреслив можливий сценарій, в якому автократи поспішатимуть отримати ядерну бомбу, якщо Росія не отримає відсіч через повномасштабне вторгнення в Україну.

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"Вони (автократи) цілком можуть прийти до висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власний індульгенцію для агресії. І це може розкрутити небезпечну спіраль ядерного розповсюдження", – сказав Остін.

Він застеріг, що президент Росії Владімір Путін "може знову вдатися до глибоко безвідповідального брязкання ядерними шаблями", якщо війна в Україні затягнеться, а українські сили й далі здобувати перемоги над російськими військами.

Міністр оборони США наголосив, що допомога Україні в обороні від Росії відповідає американським національним інтересам, і немає іншого вибору, окрім як допомогти Києву в його боротьбі, оскільки мирні переговори найближчим часом навряд чи відбудуться.

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За останні дев'ять місяців Росія кілька разів погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю проти України, а також бездоказово звинувачувала Київ у підготовці провокації з використанням "брудної бомби".

Застереження Остіна пролунали на тлі тверджень США та Південної Кореї про те, що Пхеньян готується до сьомого ядерного випробування після запуску нової балістичної ракети.

Теми: СШАядерна зброявійнаРосія
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