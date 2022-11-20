Глава Пентагона заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения РФ в Украину

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, полномасштабное вторжение России в Украину может побудить автократов по всему миру к гонке за разработкой ядерного оружия, что потенциально может привести к опасной эре ядерного распространения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом Остин сказал в субботу на Галифакской конференции по безопасности.

В своем выступлении глава Пентагона очертил возможный сценарий, в котором автократы будут спешить получить ядерную бомбу, если Россия не получит отпор из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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"Они (автократы) вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную индульгенцию для агрессии. И это может раскрутить опасную спираль ядерного распространения", - сказал Остин.

Он предостерег, что президент России Владимир Путин "может снова прибегнуть к глубоко безответственному бряцанию ядерными саблями", если война в Украине затянется, а украинские силы и дальше будут одерживать победы над российскими войсками.

Министр обороны США подчеркнул, что помощь Украине в обороне от России соответствует американским национальным интересам, и нет другого выбора, кроме как помочь Киеву в его борьбе, поскольку мирные переговоры в ближайшее время вряд ли состоятся.

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За последние девять месяцев Россия несколько раз угрожала применить тактическое ядерное оружие против Украины, а также бездоказательно обвиняла Киев в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы".

Предостережения Остина прозвучали на фоне утверждений США и Южной Кореи о том, что Пхеньян готовится к седьмому ядерному испытанию после запуска новой баллистической ракеты.