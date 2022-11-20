ЗСУ відбили атаки окупантів на Луганщині та Донеччині – зведення Генштабу

У неділю Сили оборони відбили атаки росіян в районі 7 населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області".

Реклама:

Деталі: За поточну добу противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Берестове Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Вищетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопіль, Оріхів та Червоне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка та міста Херсон.

В Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками. Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та навіть велосипедів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у цей же час уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів.