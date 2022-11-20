ВСУ отразили атаки оккупантов на Луганщине и Донетчине – сводка Генштаба

В воскресенье Силы обороны отразили атаки россиян в районе 7 населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищеевка Донецкой области".

Детали: За текущие сутки противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Огирцево, Стрелечья, Старица и Чайковка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на захваченных рубежах, осуществляет обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Площанка и Невское на Луганщине и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Времовка, Угледар, Клищеевка, Майорск, Опытное, Раздоловка, Парасковиевка, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области.

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На Запорожском направлении оккупанты обороняются. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Выщетарасовка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычное, Новополье, Орехов и Красное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Велетенское, Новокаиры, Новотягинка, Понятовка, Токаревка и города Херсон.

В Каховском районе российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами. Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов.

Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Скадовска, что в Херсонской области, привезли около 100 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

По уточненной информации, подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники различных типов и 2 склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в это же время поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ и 2 другие важные объекты оккупантов.