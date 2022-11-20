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У Генштабі пояснили, чому так часто оголошують повітряну тривогу

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 18:44
ілюстративне фото: повітряна тривога, alerts.in.ua

Російські військові літаки майже щодня здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі, зокрема літак Міг-31К є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", тому в Україні оголошують повітряну тривогу.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Літаки повітряно-космічних сил збройних сил РФ майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", що здатні вражати об’єкти на всій території України.

Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави".

Деталі: У Генштабі зазначили, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ.

Теми: Генштабповітряна тривогаБілорусьРосія
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