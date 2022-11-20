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В Генштабе объяснили, почему так часто объявляют воздушную тревогу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 18:44
иллюстративное фото: воздушная тревога, alerts.in.ua

Российские военные самолеты почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Беларуси, в частности самолет МиГ-31К является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", поэтому в Украине объявляют воздушную тревогу.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Самолеты воздушно-космических сил вооруженных сил РФ почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Беларуси. Самолет МиГ-31К, который поднимается с аэродрома Мачулище, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных поражать объекты на всей территории Украины.

Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства".

Детали: В Генштабе отметили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения своих войск.

Темы: Генштабвоздушная тревогаБеларусьРосcия
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