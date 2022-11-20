Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Генштабе объяснили, почему так часто объявляют воздушную тревогу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 17:44
В Генштабе объяснили, почему так часто объявляют воздушную тревогу
иллюстративное фото: воздушная тревога, alerts.in.ua

Российские военные самолеты почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Беларуси, в частности самолет МиГ-31К является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", поэтому в Украине объявляют воздушную тревогу.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Самолеты воздушно-космических сил вооруженных сил РФ почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Беларуси. Самолет МиГ-31К, который поднимается с аэродрома Мачулище, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных поражать объекты на всей территории Украины.

Реклама:

Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства".

Детали: В Генштабе отметили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения своих войск.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Генштабвоздушная тревогаБеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб
Два ракетных и полсотни авиаударов нанесли россияне в субботу по Украине
Россияне безуспешно пытались наступать на 3 направлениях – сводка Генштаба
Последние новости
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
Все новости...
Реклама: