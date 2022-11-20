Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві – прем’єр

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 18:05
У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві – прем’єр
Матеуш Моравецький, NurPhoto via Getty Images

Дані, які зібрало слідство у справі вибуху ракети в польському селищі Пшеводув, поки що не дозволяють достеменно встановити, звідки вона була випущена.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це на пресконференції в неділю заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи з візитом у Фінляндії.

Під час прес-конференції в Гельсінкі главу польського уряду запитали про результати розслідування вибуху ракети у Пшеводові, зокрема те, чи визнає українська сторона, що це була їхня ракета.

Реклама:

"Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів із української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських", – сказав Моравецький.

Він додав, що у слідства є "докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки була випущена ракета". "Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе деякий час", – додав він.

Прем’єр Польщі запевнив, що Варшава прагне повної прозорості розслідування. "Особливо ми хочемо, щоби наші українські друзі та партнери були впевнені в тому, що результат розслідування буде доведеним. Тому ми запросили їх до розслідування", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, вибух у Пшеводуві стався вдень 15 листопада, невдовзі після початку масштабного ракетного удару РФ по Україні, через що у Польщі скликали засідання Ради нацбезпеки.

Спершу припускали, що на Пшеводув впала російська ракета і неофіційно повідомляли, що ракет могло бути дві. Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада назвав вибух нещасним випадком. Також він заявив, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета, яка впала у вівторок на територію Польщі, була саме російською.

Вдень 18 листопада на місце вибуху допустили українських експертів.

Теми: Польщавійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Відео з "розстріляними полоненими": омбудсмен повідомив про воєнний злочин РФ
Медведєв заявив, що Київ – "російське місто", погрожує "повертати"
У Генштабі пояснили, чому так часто оголошують повітряну тривогу
Росія вже випустила по Україні понад 4700 ракет – Зеленський
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: