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У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві – прем’єр

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 19:05
Матеуш Моравецький, NurPhoto via Getty Images

Дані, які зібрало слідство у справі вибуху ракети в польському селищі Пшеводув, поки що не дозволяють достеменно встановити, звідки вона була випущена.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це на пресконференції в неділю заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи з візитом у Фінляндії.

Під час прес-конференції в Гельсінкі главу польського уряду запитали про результати розслідування вибуху ракети у Пшеводові, зокрема те, чи визнає українська сторона, що це була їхня ракета.

"Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів із української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських", – сказав Моравецький.

Він додав, що у слідства є "докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки була випущена ракета". "Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе деякий час", – додав він.

Прем’єр Польщі запевнив, що Варшава прагне повної прозорості розслідування. "Особливо ми хочемо, щоби наші українські друзі та партнери були впевнені в тому, що результат розслідування буде доведеним. Тому ми запросили їх до розслідування", – сказав він.

Нагадаємо, вибух у Пшеводуві стався вдень 15 листопада, невдовзі після початку масштабного ракетного удару РФ по Україні, через що у Польщі скликали засідання Ради нацбезпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Спершу припускали, що на Пшеводув впала російська ракета і неофіційно повідомляли, що ракет могло бути дві. Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада назвав вибух нещасним випадком. Також він заявив, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета, яка впала у вівторок на територію Польщі, була саме російською.

Вдень 18 листопада на місце вибуху допустили українських експертів.

Теми: Польщавійназброя
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