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В Польше пока не знают, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета - премьер

"Европейская правда"Воскресенье, 20 ноября 2022, 19:05
Матеуш Моравецкий, NurPhoto via Getty Images

Данные, которые собрало следствие по делу взрыва ракеты в польском поселке Пшеводув, пока что не позволяют точно установить, откуда она была выпущена.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находясь с визитом в Финляндии.

Во время пресс-конференции в Хельсинки главу польского правительства спросили о результатах расследования взрыва ракеты в Пшеводове, в частности то, признает ли украинская сторона, что это была их ракета.

"Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из НАТО, американских", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что у следствия есть "доказательства с камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета". "Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время", - добавил он.

Премьер Польши заверил, что Варшава стремится к полной прозрачности расследования. "Особенно мы хотим, чтобы наши украинские друзья и партнеры были уверены в том, что результат расследования будет доказанным. Поэтому мы пригласили их к расследованию", - сказал он.

Напомним, взрыв в Пшеводуве произошел днем 15 ноября, вскоре после начала масштабного ракетного удара РФ по Украине, из-за чего в Польше созвали заседание Совета нацбезопасности.

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Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета и неофициально сообщали, что ракет могло быть две. Позже сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал взрыв несчастным случаем. Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета, которая упала во вторник на территорию Польши, была именно российской.

Днем 18 ноября на место взрыва допустили украинских экспертов.

Темы: Польшавойнаоружие
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