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У Єврокомісії розповіли подробиці плану фінансування України на 18 млрд євро

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 18:22
У Єврокомісії розповіли подробиці плану фінансування України на 18 млрд євро
ілюстративне фото Pixabay

Програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу на 18 мільярдів євро передбачає надання Україні безвідсоткових кредитів на строк до 35 років, причому до 2033-го ЄС не вимагатиме платежів від українського уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Forbes Україна розповів віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Вони (Україна) матимуть 10-річний grace period за загального строку кредиту в 35 років. Також у програмі є грантова складова, яка покриває платежі за відсотками. Тобто фактично, для України це soft loan (пільговий кредит за нижчими від ринкових відсотками)", – пояснив він.

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Домбровскіс додав, що у 18 мільярдів євро входять і три мільярди з програми у дев’ять мільярдів євро, які не вдасться виплатити до кінця 2022 року.

Представник ЄС зазначив, що Єврокомісія орієнтується на поквартальне фінансування України обсягом до 4,5 мільярда євро в привʼязці до умов, які будуть прописані у меморандумі про порозуміння з українським урядом. У першому кварталі ця сума, ймовірно, буде розділена на два субтранші, перший з яких має бути виділений у січні 2023-го – таким було прохання українського уряду.

"Саме на початку року зазвичай просідають податкові надходження. Ми поки що не можемо називати конкретні цифри. Запит, озвучений премʼєр-міністром Денисом Шмигалем – 2,5 мільярда євро", – зауважив віцепрезидент Єврокомісії.

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Домбровскіс зазначив, що ЄС не має строгої позиції стосовно напрямків, на які повинні використовуватися кошти програми: "Разом з тим, сама назва макрофінансової програми говорить про те, що вона націлена на підтримку макростабільності в країні та стабілізувати фінансові потоки в економіці".

У Єврокомісії очікують, що програму макрофінансової допомоги України Європейський парламент затвердить уже наступного тижня, а Рада Євросоюзу – в першій половині грудня. Крім того, потрібно буде підписати меморандум про порозуміння з урядом України.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Однак ЄС потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.

Угорщина вже публічно заявила, що не буде підтримувати програму, і запропонувала альтернативу - надавати фінансування на двосторонній основі.

Теми: Єврокомісіягроші
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