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У Єврокомісії розповіли подробиці плану фінансування України на 18 млрд євро

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 19:22
ілюстративне фото Pixabay

Програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу на 18 мільярдів євро передбачає надання Україні безвідсоткових кредитів на строк до 35 років, причому до 2033-го ЄС не вимагатиме платежів від українського уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Forbes Україна розповів віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Вони (Україна) матимуть 10-річний grace period за загального строку кредиту в 35 років. Також у програмі є грантова складова, яка покриває платежі за відсотками. Тобто фактично, для України це soft loan (пільговий кредит за нижчими від ринкових відсотками)", – пояснив він.

Домбровскіс додав, що у 18 мільярдів євро входять і три мільярди з програми у дев’ять мільярдів євро, які не вдасться виплатити до кінця 2022 року.

Представник ЄС зазначив, що Єврокомісія орієнтується на поквартальне фінансування України обсягом до 4,5 мільярда євро в привʼязці до умов, які будуть прописані у меморандумі про порозуміння з українським урядом. У першому кварталі ця сума, ймовірно, буде розділена на два субтранші, перший з яких має бути виділений у січні 2023-го – таким було прохання українського уряду.

"Саме на початку року зазвичай просідають податкові надходження. Ми поки що не можемо називати конкретні цифри. Запит, озвучений премʼєр-міністром Денисом Шмигалем – 2,5 мільярда євро", – зауважив віцепрезидент Єврокомісії.

Домбровскіс зазначив, що ЄС не має строгої позиції стосовно напрямків, на які повинні використовуватися кошти програми: "Разом з тим, сама назва макрофінансової програми говорить про те, що вона націлена на підтримку макростабільності в країні та стабілізувати фінансові потоки в економіці".

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У Єврокомісії очікують, що програму макрофінансової допомоги України Європейський парламент затвердить уже наступного тижня, а Рада Євросоюзу – в першій половині грудня. Крім того, потрібно буде підписати меморандум про порозуміння з урядом України.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Однак ЄС потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.

Угорщина вже публічно заявила, що не буде підтримувати програму, і запропонувала альтернативу - надавати фінансування на двосторонній основі.

Теми: Єврокомісіягроші
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