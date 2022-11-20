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В Еврокомиссии рассказали подробности плана финансирования Украины на 18 млрд евро

"Европейская правда"Воскресенье, 20 ноября 2022, 19:22
иллюстративное фото Pixabay

Программа макрофинансовой помощи Европейского Союза на 18 миллиардов евро предусматривает предоставление Украине беспроцентных кредитов на срок до 35 лет, причём до 2033-го ЕС не будет требовать платежей от украинского правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Forbes Украина рассказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Они (Украина) будут иметь 10-летний grace period при общем сроке кредита в 35 лет. Также в программе есть грантовая составляющая, которая покрывает платежи по процентам. То есть фактически, для Украины это soft loan (льготный кредит по более низким от рыночных процентам)", - пояснил он.

Домбровскис добавил, что в 18 миллиардов евро входят и три миллиарда из программы в девять миллиардов евро, которые не удастся выплатить до конца 2022 года.

Представитель ЕС отметил, что Еврокомиссия ориентируется на поквартальное финансирование Украины объемом до 4,5 миллиарда евро в привязке к условиям, которые будут прописаны в меморандуме о взаимопонимании с украинским правительством. В первом квартале эта сумма, вероятно, будет разделена на два субтранша, первый из которых должен быть выделен в январе 2023-го - такой была просьба украинского правительства.

"Именно в начале года обычно проседают налоговые поступления. Мы пока не можем называть конкретные цифры. Запрос, озвученный премьер-министром Денисом Шмыгалем - 2,5 миллиарда евро", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

Домбровскис отметил, что ЕС не имеет строгой позиции относительно направлений, на которые должны использоваться средства программы: "Вместе с тем, само название макрофинансовой программы говорит о том, что она нацелена на поддержку макростабильности в стране и стабилизировать финансовые потоки в экономике".

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В Еврокомиссии ожидают, что программу макрофинансовой помощи Украине Европейский парламент утвердит уже на следующей неделе, а Совет Евросоюза - в первой половине декабря. Кроме того, нужно будет подписать меморандум о взаимопонимании с правительством Украины.

Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Однако ЕС нужно будет внести изменения в законодательство, чтобы технически было возможно предоставить Украине первые средства из нового пакета.

Венгрия уже публично заявила, что не будет поддерживать программу, и предложила альтернативу - предоставлять финансирование на двусторонней основе.

Темы: Еврокомиссияденьги
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