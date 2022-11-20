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Вихідні пройшли без аварійних відключень, у понеділок плануються лише стабілізаційні

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 21:17
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Джерело: Укренерго, гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у Facebook

Деталі: Як заявили в компанії, протягом вихідних днів вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються.

Разом з тим, Сергій Коваленко зазначив, що суботу і неділю вдалося пройти у графіках стабілізаційних відключень.

"Задіяні мінімальні обмеження - 166МВт вчора і 184 МВт сьогодні, тобто відключали десь по одному-два рази замість чотирьох. І це добре. Та на вихідних споживання завжди менше. І поки що це не означає, що відключень стане менше", - написав він.

За словами Коваленка, подальша ситуація залежить від того, чи будуть нові атаки, чи будуть вони руйнівними та чи вистачатиме потужності мереж та генерації надалі.

"Якщо мережа буде ушкоджена чи зруйнована внаслідок атак, доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.

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Про повне відключення системи, або блекаут з понеділка на 10 днів без світла у Києві мова не йде при поточній ситуації", - запевнив він.

Теми: електроенергія
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