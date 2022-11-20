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Вихідні пройшли без аварійних відключень, у понеділок плануються лише стабілізаційні

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 20:17
Вихідні пройшли без аварійних відключень, у понеділок плануються лише стабілізаційні
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Джерело: Укренерго, гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у Facebook

Деталі: Як заявили в компанії, протягом вихідних днів вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються.

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Разом з тим, Сергій Коваленко зазначив, що суботу і неділю вдалося пройти у графіках стабілізаційних відключень.

"Задіяні мінімальні обмеження - 166МВт вчора і 184 МВт сьогодні, тобто відключали десь по одному-два рази замість чотирьох. І це добре. Та на вихідних споживання завжди менше. І поки що це не означає, що відключень стане менше", - написав він.

За словами Коваленка, подальша ситуація залежить від того, чи будуть нові атаки, чи будуть вони руйнівними та чи вистачатиме потужності мереж та генерації надалі.

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"Якщо мережа буде ушкоджена чи зруйнована внаслідок атак, доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.

Про повне відключення системи, або блекаут з понеділка на 10 днів без світла у Києві мова не йде при поточній ситуації", - запевнив він.

Теми: електроенергія
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