Выходные прошли без аварийных отключений, в понедельник планируются только стабилизационные

В понедельник, 21 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.

Источник: Укрэнерго, гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в Facebook

Детали: Как заявили в компании, в течение выходных дней удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. На понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются.

Вместе с тем, Сергей Коваленко отметил, что субботу и воскресенье удалось пройти в графиках стабилизационных отключений.

"Задействованы минимальные ограничения - 166МВт вчера и 184 МВт сегодня, то есть отключали где-то по одному-два раза вместо четырех. И это хорошо. И на выходных потребление всегда меньше. И пока это не означает, что отключений станет меньше", - написал он.

По словам Коваленко, дальнейшая ситуация зависит от того, будут ли новые атаки, будут ли они разрушительными и будет ли хватать мощности сетей и генерации в дальнейшем.

"Если сеть будет повреждена или разрушена в результате атак, придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень длительное время. О полном отключении системы, или блэкауте с понедельника на 10 дней без света в Киеве речь не идет при текущей ситуации", - заверил он.