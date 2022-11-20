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Зеленський: На Луганщині з боями рухаємося, на Донеччині через погоду поменшало атак

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 21:30
Володимир Зеленський, фото ОП

На Донеччині в неділю дещо знизилася кількість атак окупантів, на Луганщині ЗСУ потроху з боями рухаються вперед.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Найбільш жорсткі бої, як і раніше, на Донеччині. Хоча атак цієї доби менше – через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою.

Луганщина – потроху і з боями рухаємося. Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня…

Південь – тримаємо оборону, послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів".

Деталі: Зеленський також констатував, що вдалося полегшити ситуацію з енергетикою в частині регіонів, де ще у суботу було дуже багато реальних проблем.

Пряма мова: "Цього вечора стабілізаційні відключення є в 15 областях і в Києві також. Найбільше – Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина і столиця. Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам".

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Теми: ЗеленськийвійнаДонецька областьЛуганська область
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