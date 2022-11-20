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Зеленский: На Луганщине с боями движемся, на Донетчине из-за погоды стало меньше атак

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 20:30
Зеленский: На Луганщине с боями движемся, на Донетчине из-за погоды стало меньше атак
Владимир Зеленский, фото ОП

В Донецкой области в воскресенье несколько снизилось количество атак оккупантов, в Луганской ВСУ понемногу с боями движутся вперед.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Наиболее жесткие бои, как и раньше, в Донецкой области. Хотя атак в эти сутки меньше – из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим.

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Луганщина – понемногу и с боями движемся. По состоянию на это время в целом на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня...

Юг – держим оборону, последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов".

Детали: Зеленский также констатировал, что удалось облегчить ситуацию с энергетикой в части регионов, где еще в субботу было очень много реальных проблем.

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Прямая речь: "Сегодня вечером стабилизационные отключения есть в 15 областях и в Киеве также. Больше всего - Винницкая, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Киевская области и столица. Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и общинам".

Темы: ЗеленскийвойнаДонецкая областьЛуганская область
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