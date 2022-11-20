Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єри Польщі та Фінляндії підтримали конфіскацію російських активів на користь України

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 21:44

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії в неділю вкотре запропонував конфіскувати активи Росії в Європейському Союзі на користь України, а фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Під час брифінгу в Гельсінкі Моравецький заявив, що у зв'язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії. Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС.

За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України. "Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує", – підкреслив Моравецький.

Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги. "Сподіваюся, що (Європейська) комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів", – сказала Марін.

Окрім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

За останніми даними, на тлі російського вторгнення в Україну Європейський Союз заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро. У ЄС обговорюють створення механізму конфіскації цих активів на користь України, але так, щоб не порушувати право власності.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Конфіскація активів РФ та олігархів: як планують діяти партнери України.

Теми: ПольщаФінляндіяРосіягроші
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Жити у режимі відключень, швидше за все, доведеться до кінця березня – YASNO

Ердоган: Росія не виконала свої зобов'язання у Сирії

Беленюк заявив, що не може залишатися в "такому" НОК 

У Міноборони розповіли про найгарячіший напрямок фронту

відеоСенатор-республіканець: Росія страждатиме багато десятиріч через наслідки агресії проти України 

Росіяни обмежують доступ МАГАТЕ на ЗАЕС після обстрілів

Усі новини...
Польща
У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві – прем’єр
Качинський: Інцидент в Пшеводуві трагічний, але війна – трагедія куди більшого масштабу
Польські слідчі можуть приїхати в Україну в рамках розслідування інциденту з ракетою
Останні новини
20:19
Забруднили притоку річки: в Україні держслужбовці вперше отримали підозру в екоциді
20:05
Ціни на нафту впали до січневого мінімуму через ймовірність збільшення видобутку ОПЕК
20:01
Нова президентка ПА НАТО засудила війну Росії та закликала підтримувати Україну
19:58
Жити у режимі відключень, швидше за все, доведеться до кінця березня – YASNO
19:44
Як відбуватиметься навчання у Києві в умовах постійних відключень світла – пояснюють у КМДА
19:43
Санду: протести у Кишиневі проходять за фінансової підтримки РФ, це помста
19:40
СБУ накопала докази на інформатора Гіркіна-Стрєлкова
19:39
Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти "Дружбою" через атаки РФ – ЗМІ
19:19
Окупанти в Криму намагаються покращити показники мобілізації - Генштаб
19:01
Макрон подзвонив Зеленському через нові обстріли ЗАЕС росіянами
Усі новини...