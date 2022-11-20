Прем’єри Польщі та Фінляндії підтримали конфіскацію російських активів на користь України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії в неділю вкотре запропонував конфіскувати активи Росії в Європейському Союзі на користь України, а фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Під час брифінгу в Гельсінкі Моравецький заявив, що у зв'язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії. Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС.

Реклама:

За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України. "Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує", – підкреслив Моравецький.

Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги. "Сподіваюся, що (Європейська) комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів", – сказала Марін.

Окрім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

ВІДЕО ДНЯ

За останніми даними, на тлі російського вторгнення в Україну Європейський Союз заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро. У ЄС обговорюють створення механізму конфіскації цих активів на користь України, але так, щоб не порушувати право власності.

Читайте також: Конфіскація активів РФ та олігархів: як планують діяти партнери України.