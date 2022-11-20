Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьеры Польши и Финляндии поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 20 ноября 2022, 20:44

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию в воскресенье в очередной раз предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Во время брифинга в Хельсинки Моравецкий заявил, что в связи с войной в Украине необходимо принять более жесткие меры против России. В частности Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.

Реклама:

По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны быть использованы в пользу Украины. "Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает", - подчеркнул Моравецкий.

Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги. "Надеюсь, что (Европейская) комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер", - сказала Марин.

Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию со времени пребывания на посту главы правительства Польши в 2017 году.

ВИДЕО ДНЯ

По последним данным, на фоне российского вторжения в Украину Европейский Союз заморозил российских активов на сумму 68 миллиардов евро. В ЕС обсуждают создание механизма конфискации этих активов в пользу Украины, но так, чтобы не нарушать право собственности.

Читайте также: Конфискация активов РФ и олигархов: как планируют действовать партнеры Украины.

Темы: ПольшаФинляндияРосcияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Польша
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
Все новости...
Реклама: