Британія не фіксувала випадків потрапляння зброї з України в руки злочинців

Керівник Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великої Британії Грем Біггар заявив, що ризик потрапляння західної зброї з України в руки злочинців існує, але таких випадків ані Лондон, ані Європол не фіксували.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Біггар заявив в інтерв’ю The Times.

"Як і в будь-якому конфлікті, коли постачається зброя, існує ризик зворотної реакції. Наприкінці конфлікту залишаються надлишки зброї, які потрапляють до рук злочинців або терористів", – сказав Біггар.

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Він додав, що кілька тижнів тому він зустрівся з головою Національної поліції України Ігорем Клименком (офіційно про цю зустріч не повідомлялося(, щоб обговорити ризики потрапляння вогнепальної зброї до рук злочинців і терористів.

"Слід віддати їм (українцям) належне: незважаючи на те, що вони працюють на лінії фронту і мають справу з воєнними злочинами і так далі, вони справді зосереджені на цьому питанні. Вони вивчають те, яка зброя є в країні і у кого вона є", – зазначив глава британського відомства.

За його словами, наразі немає жодних доказів того, що зброя з України потрапила до злочинців: "Ми дуже тісно співпрацюємо з Європолом та іншими європейськими країнами, щоб бути впевненими, що ми всі стежимо за цим".

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тема незаконного потрапляння західної зброї до рук злочинців не раз порушувалася російською пропагандою. Про такий ризик заявляли й на Заході, зокрема в Європолі.

Востаннє про це говорили у Фінляндії, коли старший комісар фінського Національного бюро розслідування Крістер Альгрен в інтерв’ю Yle заявив про можливе потрапляння зброї з України до рук місцевих кримінальних угруповань.

Пізніше у відомстві уточнили, що поліції не відомо про факти, щоб зброя, яка була надана Україні західними партнерами як військова допомога, потрапила до рук злочинців у Фінляндії.