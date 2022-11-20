Британия не фиксировала случаев попадания оружия из Украины в руки преступников

Руководитель Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар заявил, что риск попадания западного оружия из Украины в руки преступников существует, но таких случаев ни Лондон, ни Европол не фиксировали.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Биггар заявил в интервью The Times.

"Как и в любом конфликте, когда поставляется оружие, существует риск обратной реакции. В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов", - сказал Биггар.

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Он добавил, что несколько недель назад он встретился с главой Национальной полиции Украины Игорем Клименко (официально об этой встрече не сообщалось), чтобы обсудить риски попадания огнестрельного оружия в руки преступников и террористов.

"Следует отдать им (украинцам) должное: несмотря на то, что они работают на линии фронта и имеют дело с военными преступлениями и так далее, они действительно сосредоточены на этом вопросе. Они изучают то, какое оружие есть в стране и у кого оно есть", - отметил глава британского ведомства.

По его словам, пока нет никаких доказательств того, что оружие из Украины попало к преступникам: "Мы очень тесно сотрудничаем с Европолом и другими европейскими странами, чтобы быть уверенными, что мы все следим за этим".

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину тема незаконного попадания западного оружия в руки преступников не раз поднималась российской пропагандой. О таком риске заявляли и на Западе, в частности, в Европоле.

Последний раз об этом говорили в Финляндии, когда старший комиссар финского Национального бюро расследования Кристер Альгрен в интервью Yle заявил о возможном попадании оружия из Украины в руки местных криминальных группировок.

Позже в ведомстве уточнили, что полиции не известно о фактах, чтобы оружие, которое было предоставлено Украине западными партнерами в качестве военной помощи, попало в руки преступников в Финляндии.