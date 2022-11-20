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На виборах президента Казахстану перемагає Токаєв – екзит-поли

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 21:52
На виборах президента Казахстану перемагає Токаєв – екзит-поли
Касим-Жомарт Токаєв, фото Contributor/Getty Images

Нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перемагає на виборах президента країни, за даними трьох екзит-полів.

Джерело: казахська служба Радіо Свобода

Деталі: За даними першого екзит-полу – від міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство", Токаєв набрав 82,45 відсотка голосів.

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На другому місці йде графа "проти всіх" – 5,2 відсотка голосів.

У свою чергу Інститут громадської політики правлячої партії "Аманат" видав такі цифри: Токаєв – 85,42 відсотка; "проти всіх" – 3,04 відсотка.

Третій екзит-пол від інституту комплексних соціальних досліджень "СОЦІС-А" свідчить, що у Токаєва – 82,02 відсотка, "проти всіх" – 4,22 відсотка.

ВІДЕО ДНЯ

До 22-ї години 20 листопада в Казахстані завершилося голосування на виборах президента країни. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, бюлетені для голосування отримали 69,43% загальної кількості громадян, включених до списків.

Вибори президента в Казахстані проходили на тлі скарг незалежних спостерігачів на порушення виборчого процесу та затримання активістів, які проводили акції протесту проти голосування, вважаючи його несправедливим.

Теми: Казахстанвибори
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