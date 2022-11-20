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На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзит-поллы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 22:52
Касым-Жомарт Токаев, фото Contributor/Getty Images

Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента страны, согласно данным трех экзит-поллов.

Источник: казахская служба Радио Свобода

Детали: Согласно данным первого экзит-полла - от международного института региональных исследований "Открытое общество", Касым-Жомарт Токаев набрал 82,45 процента голосов.

На втором месте идет графа "против всех" - 5,2 процента голосов.

В свою очередь Институт общественной политики правящей партии "Аманат" выдал следующие цифры: Токаев — 85,42 процента; Против всех — 3,04 процента.

Третий экзит-полл, от института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" свидетельствует, что у Токаева – 82,02 процента, "против всех" – 4,22 процента.

К 22 часам 20 ноября в Казахстане завершилось голосование на выборах президента страны. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, бюллетени для голосования получили 69,43 процента от общего количества граждан, включенных в списки.

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Выборы президента в Казахстане проходили на фоне жалоб независимых наблюдателей на нарушения выборного процесса и задержаний активистов, проводивших акции протеста против голосования, считая его несправедливым.

Темы: Казахстанвиборы
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