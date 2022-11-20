На Сумщині ворог обстрілював громади з артилерії, мінометів, запускав міни – ОВА
Неділя, 20 листопада 2022, 23:24
Минулої доби ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
Деталі: По Есманьській громаді росіяни вели артилерійський обстріл (7 "приходів"). Обійшлося без руйнувань.
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Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів. Було 22 "прильоти" по одному з прикордонних сіл. Як наслідок, пошкоджений будинок культури, пекарня, магазин, лінія електропередач і газогін.
По Шалигинській громаді російські військові випустили 24 міни. Без руйнувань.