На Сумщине враг обстреливал общины из артиллерии, минометов, запускал мины – ОВА

За прошедшие сутки враг обстрелял три пограничные общины Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: По Есманьской общине россияне вели артиллерийский обстрел (7 "приходов"). Обошлось без разрушений.

Белопольскую общину враг обстрелял из минометов. Было 22 "прилета" по одному из приграничных сел. Как следствие, поврежден дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод.

По Шалыгинской общине российские военные выпустили 24 мины. Без разрушений.