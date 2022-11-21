Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщине враг обстреливал общины из артиллерии, минометов, запускал мины – ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 00:24
последствия обстрелов в Сумской области, иллюстративное фото: telegram Живицкого

За прошедшие сутки враг обстрелял три пограничные общины Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: По Есманьской общине россияне вели артиллерийский обстрел (7 "приходов"). Обошлось без разрушений.

Белопольскую общину враг обстрелял из минометов. Было 22 "прилета" по одному из приграничных сел. Как следствие, поврежден дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод.

По Шалыгинской общине российские военные выпустили 24 мины. Без разрушений.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Жить в режиме отключений, скорее всего, придется до конца марта – YASNO 

Эрдоган: Россия не выполнила свои обязательства в Сирии

Беленюк заявил, что не может оставаться в "таком" НОК 

В Минобороны рассказали о самом горячем направлении фронта

видеоСенатор-республиканец: Россия будет страдать много десятилетий из-за последствий агрессии против Украины 

Россияне ограничивают доступ МАГАТЭ на ЗАЭС после обстрелов

Все новости...
Сумская область
На Сумщине не зафиксировали вражеских обстрелов за прошедшие сутки - ОВА
РФ обстреливает пограничье: в результате прилетов артиллерии ранены 3 человека на Сумщине
Россияне сбросили с вертолета взрывчатку и выпустили 8 ракет по Сумщине
Последние новости
22:40
США: Есть все больше доказательств военных преступлений РФ в каждом регионе, где были оккупанты
22:34
фотоВ поддержку движения сопротивления в оккупации: украинцы запустили флешмоб #Желтая Лента
22:27
видеоЗеленский о новых внеплановых отключениях: Должен быть бережливый подход у всех
22:11
Новости экономики: Новая Зеландия ввела новые санкции против россиян, отключения света могут продолжаться до весны
21:56
Литва рассматривает возможность передачи Украине боеприпасов, но не гаубиц или систем ПВО
21:30
Оккупанты из РСЗО обстреляли Волчанск: получили ранения женщина и мужчина
21:25
Суд в Польше отменил штраф для "Газпрома" на $6,3 млрд, регулятор обжалует
21:14
Партнер и подчиненный Ермака проигнорировали вопрос, как получили должности в набсовете "Укрнафты"
21:05
За пытки журналиста в Крыму оперативнику ФСБ объявили подозрение
20:51
ЗАЭС и защита энергетики: Зеленский рассказал детали разговора с Макроном
Все новости...