На Сумщине враг обстреливал общины из артиллерии, минометов, запускал мины – ОВА

За прошедшие сутки враг обстрелял три пограничные общины Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: По Есманьской общине россияне вели артиллерийский обстрел (7 "приходов"). Обошлось без разрушений.

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Белопольскую общину враг обстрелял из минометов. Было 22 "прилета" по одному из приграничных сел. Как следствие, поврежден дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод.

По Шалыгинской общине российские военные выпустили 24 мины. Без разрушений.