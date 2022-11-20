На Сумщине враг обстреливал общины из артиллерии, минометов, запускал мины – ОВА
Воскресенье, 20 ноября 2022, 23:24
За прошедшие сутки враг обстрелял три пограничные общины Сумской области.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Детали: По Есманьской общине россияне вели артиллерийский обстрел (7 "приходов"). Обошлось без разрушений.
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Белопольскую общину враг обстрелял из минометов. Было 22 "прилета" по одному из приграничных сел. Как следствие, поврежден дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод.
По Шалыгинской общине российские военные выпустили 24 мины. Без разрушений.