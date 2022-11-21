На Херсонщині загарбники перевіряють, чи вчаться діти онлайн в українських школах – ОВА
Понеділок, 21 листопада 2022, 03:30
У тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді на Херсонщині російські загарбники вривалися в будинки, щоб перевірити, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич
Пряма мова: "Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань.
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Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах".