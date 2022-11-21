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На Херсонщині загарбники перевіряють, чи вчаться діти онлайн в українських школах – ОВА

Понеділок, 21 листопада 2022, 03:30
На Херсонщині загарбники перевіряють, чи вчаться діти онлайн в українських школах – ОВА
Фото wikimapia.org

У тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді на Херсонщині російські загарбники вривалися в будинки, щоб перевірити, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань.

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Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах".

Теми: Херсонська областьокупаціявійнадіти
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