На Херсонщине захватчики проверяют, учатся ли дети онлайн в украинских школах – ОВА
Понедельник, 21 ноября 2022, 03:30
Во временно оккупированной Мирненской территориальной общине на Херсонщине российские захватчики врывались в дома, чтобы проверить, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич
Прямая речь: "Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома.
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Таким образом они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах".