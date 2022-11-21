На Херсонщине захватчики проверяют, учатся ли дети онлайн в украинских школах – ОВА

Во временно оккупированной Мирненской территориальной общине на Херсонщине российские захватчики врывались в дома, чтобы проверить, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич

Прямая речь: "Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома.

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Таким образом они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах".