Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації в країнах Африки
Понеділок, 21 листопада 2022, 06:51
Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації з метою просування свого "хижого проєкту" в Африці, де Франція зазнала військових невдач.
Джерело: Макрон в інтерв'ю телеканалу TV5 Monde, цитує The Guardian
Деталі: Макрон заявив, що існує "хижий проєкт" просування дезінформації в африканських країнах, який є "політичним планом, що фінансується Росією, а іноді й іншими (державами – ред.)".
Пряма мова: "Ряд держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але перш за все переслідують певні інтереси".
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