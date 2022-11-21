Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації в країнах Африки

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації з метою просування свого "хижого проєкту" в Африці, де Франція зазнала військових невдач.

Джерело: Макрон в інтерв'ю телеканалу TV5 Monde, цитує The Guardian

Деталі: Макрон заявив, що існує "хижий проєкт" просування дезінформації в африканських країнах, який є "політичним планом, що фінансується Росією, а іноді й іншими (державами – ред.)".

Пряма мова: "Ряд держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але перш за все переслідують певні інтереси".