Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации с целью продвижения своего "хищного проекта" в Африке, где Франция потерпела военные неудачи.

Источник: Макрон в интервью телеканалу TV5 Monde, цитирует The Guardian

Детали: Макрон заявил, что существует "хищный проект" продвижения дезинформации в африканских странах, который является "политическим планом, финансируемым Россией, а иногда и другими (государствами - ред.)".

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Прямая речь: "Ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но, прежде всего, преследуют определенные интересы".