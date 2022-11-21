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Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки

Понедельник, 21 ноября 2022, 06:51
Макрон, Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации с целью продвижения своего "хищного проекта" в Африке, где Франция потерпела военные неудачи.

Источник: Макрон в интервью телеканалу TV5 Monde, цитирует The Guardian

Детали: Макрон заявил, что существует "хищный проект" продвижения дезинформации в африканских странах, который является "политическим планом, финансируемым Россией, а иногда и другими (государствами - ред.)".

Прямая речь: "Ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но, прежде всего, преследуют определенные интересы".

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Темы: МакронФранцияРосcияАфрика
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