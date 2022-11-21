Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки

Понедельник, 21 ноября 2022, 05:51
Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки
Макрон, Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации с целью продвижения своего "хищного проекта" в Африке, где Франция потерпела военные неудачи.

Источник: Макрон в интервью телеканалу TV5 Monde, цитирует The Guardian

Детали: Макрон заявил, что существует "хищный проект" продвижения дезинформации в африканских странах, который является "политическим планом, финансируемым Россией, а иногда и другими (государствами - ред.)".

Реклама:

Прямая речь: "Ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но, прежде всего, преследуют определенные интересы".

Темы: МакронФранцияРосcияАфрика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Макрон
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
У Макрона допускают, что Китай оказывает РФ поддержку в войне
Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС
Последние новости
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
Все новости...
Реклама: