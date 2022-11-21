ЗСУ вдарили по 8 районах зосередження ворога – зведення

Збройні сили відбили ворожі атаки на Луганщині та Донеччині, а також з неба і землі вдарили по позиціях і районах зосередження ворога

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

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На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Озарянівка, Опитне, Первомайське, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива і Пречистівка Донецької області; Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Оріхів, Степове і Чарівне Запорізької області та місто Нікополь на Дніпропетровщині.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Для уточнення позицій ЗСУ та коригування вогню артилерії веде повітряну розвідку БпЛА. Вів вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон.

"В населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців" – ідеться в повідомленні штабу.

Також військові зазначають, що підтверджене ураження колони російських окупаційних військ у районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється.

За даними штабу, на тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження окупантів та 3 – по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти противника.