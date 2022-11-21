ВСУ ударили по 8 районам сосредоточения врага – сводка

Вооруженные силы отбили вражеские атаки в Луганской и Донецкой областях, а также с неба и земли ударили по позициям и районам сосредоточения врага

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки украинские воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.

За минувшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведение демонстрационных и провокационных действий. Осуществил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Амбарное, Бочковое, Ветеринарное, Огирцево и Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на занятых ранее рубежах. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка на Луганщине и Берестовое Донецкой области.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Клищеевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Озаряновка, Опытное, Первомайское, Раздоловка, Соледар, Спирное и Яковлевка в Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Богоявленка, Времовка, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области; Дорожнянка, Железнодорожное, Малиновка, Орехов, Степное и Чаривне Запорожской области и город Никополь Днепропетровской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Для уточнения позиций ВСУ и корректировки огня артиллерии ведет воздушную разведку БпЛА. Вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Веселое, Высунцы, Клапая и города Херсон.

"В населенном пункте Любимовка временно занятой территории Херсонской области оккупанты под видом поиска диверсионно-разведывательных групп незаконно проникают в частные дома и грабят имущество местных жителей", - говорится в сообщении штаба.

Также военные отмечают, что подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.

По данным штаба, на временно занятых территориях Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей. В частности, в город Луганск принудительно перемещены жители Беловодска.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 другие важные объекты противника.