Ворог з "Градів" і важкої артилерії гатив по Нікополю, є поранений
Понеділок, 21 листопада 2022, 06:27
Росіяни обстрілювали вночі Нікопольський район з "Градів" і важкої артилерії, поранений 78-річний чоловік.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів.
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У Нікополі поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися удома".
Деталі: Резніченко зазначає, що в місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.
У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.
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