Ворог з "Градів" і важкої артилерії гатив по Нікополю, є поранений

Росіяни обстрілювали вночі Нікопольський район з "Градів" і важкої артилерії, поранений 78-річний чоловік.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів.

У Нікополі поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися удома".

Деталі: Резніченко зазначає, що в місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.