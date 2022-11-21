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Ворог з "Градів" і важкої артилерії гатив по Нікополю, є поранений

Ольга Глущенко Понеділок, 21 листопада 2022, 06:27
Ворог з Градів і важкої артилерії гатив по Нікополю, є поранений
наслідки обстрілів, фото з тг Резніченка

Росіяни обстрілювали вночі Нікопольський район з "Градів" і важкої артилерії, поранений 78-річний чоловік.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів.

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У Нікополі поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися удома".

Деталі: Резніченко зазначає, що в місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

 

У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.

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Теми: Нікопольобстрілвійна
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