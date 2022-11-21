Враг из "Градов" и тяжелой артиллерии бил по Никополю, есть раненый

Россияне обстреливали ночью Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, ранен 78-летний мужчина.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ударили по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда почти 60 снарядов.

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В Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь. Остался лечиться дома".

Детали: Резниченко отмечает, что в городе российские снаряды повредили частные дома, лодку и машины.

В Мировской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.