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Враг из "Градов" и тяжелой артиллерии бил по Никополю, есть раненый

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 07:27
последствия обстрелов, фото с тг Резниченко

Россияне обстреливали ночью Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, ранен 78-летний мужчина.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ударили по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда почти 60 снарядов.

В Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь. Остался лечиться дома".

Детали: Резниченко отмечает, что в городе российские снаряды повредили частные дома, лодку и машины.

 

В Мировской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.

 

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Темы: Никопольобстрелвойна
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