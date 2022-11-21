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70% поляків вважають, що інцидент з ракетою не вплине на стосунки з Україною

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 07:57
фото: twitter ЄП

Більшість поляків вважають, що інцидент з падінням ракети у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини.

Такими є дані спільного опитування RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, передає "Європейська правда".

70,3% опитаних відповіли, що інцидент у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини, 0,7% - "скоріше покращить", 0,8% - "однозначно покращить".

Натомість 19,4% вважають, що відносини з Україною "скоріше погіршаться" і 1,2% - що вони "однозначно погіршаться".

Вибух у селищі Пшеводув Люблінського воєводства стався у вівторок, у день, коли російські війська розпочали широкомасштабну ракетну атаку на Україну. Ракета впала на територію зерносушарки в селі Пшеводув, неподалік від кордону з Україною, як пізніше повідомила польська влада, скоріш за все, з української системи ППО. Пролунав вибух, внаслідок якого загинуло двоє поляків. Наголошувалося, що все вказує на те, що ситуація, яка склалася, є наслідком прикрої випадковості.

Майже 65% опитаних поляків вважають, що підтримка України є "достатньою".

Кожен четвертий опитаний вважає, що допомога Україні є "занадто щедрою". З іншого боку, 7% опитаних назвали його "недостатнім".

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Найпопулярнішими відповідями на питання, якою має бути польська допомога Україні, є: надання гуманітарної допомоги, прийом біженців та надання зброї - наприклад, карабінів чи протитанкових гранатометів.

Кожен третій опитаний вважає, що Польща повинна передати важку техніку, тобто літаки і танки. Про матеріальну допомогу говорить кожен четвертий опитаний.

Лише трохи більше одного відсотка опитаних вважають, що польський уряд повинен відправити своїх військових на допомогу Україні.

Опитування проводилося серед 1000 осіб 18-20 листопада за змішаною методикою.

Теми: Польщавійна
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