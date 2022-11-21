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70% поляков считают, что инцидент с ракетой не повлияет на отношения с Украиной

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 06:57
70% поляков считают, что инцидент с ракетой не повлияет на отношения с Украиной
фото: twitter ЕП

Большинство поляков считают, что инцидент с падением ракеты в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения.

Таковы данные совместного опроса RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, передает "Европейская правда".

70,3% опрошенных ответили, что инцидент в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения, 0,7% - "скорее улучшит", 0,8% - "однозначно улучшит".

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Зато 19,4% считают, что отношения с Украиной "скорее ухудшатся" и 1,2% - что они "однозначно ухудшатся".

Взрыв в поселке Пшеводув Люблинского воеводства произошел во вторник, в день, когда российские войска начали широкомасштабную ракетную атаку на Украину. Ракета упала на территорию зерносушилки в селе Пшеводув, недалеко от границы с Украиной, как позже сообщили польские власти, скорее всего, из украинской системы ПВО. Прозвучал взрыв, в результате которого погибли двое поляков. Отмечалось, что все указывает на то, что сложившаяся ситуация является следствием досадной случайности.

Почти 65% опрошенных поляков считают, что поддержка Украины является "достаточной".

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Каждый четвертый опрошенный считает, что помощь Украине является "слишком щедрой". С другой стороны, 7% опрошенных назвали его "недостаточным".

Самыми популярными ответами на вопрос, какой должна быть польская помощь Украине, являются: предоставление гуманитарной помощи, прием беженцев и предоставление оружия - например, карабинов или противотанковых гранатометов.

Каждый третий опрошенный считает, что Польша должна передать тяжелую технику, то есть самолеты и танки. О материальной помощи говорит каждый четвертый опрошенный.

Лишь чуть более одного процента опрошенных считают, что польское правительство должно отправить своих военных на помощь Украине.

Опрос проводился среди 1000 человек 18-20 ноября по смешанной методике.

Темы: Польшавойна
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