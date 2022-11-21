У Макіївці горить нафтобаза окупантів - бойовики

В окупованій Макіївці Донецької області з ночі горять дві цистерни з паливом на території нафтобази і три стаціонарні ємності, повідомляють бойовики.

Джерело: так зване "МНС "ДНР"

Деталі: За даними російських бойовиків, причиною стало "потрапляння вибухонебезпечного предмета", через це нібито загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності.

Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста.

Повідомлення про пожежу надійшло о 3:06 за київським часом, їй присвоїли третій ранг складності.