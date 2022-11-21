У Макіївці горить нафтобаза окупантів - бойовики
Понеділок, 21 листопада 2022, 07:57
В окупованій Макіївці Донецької області з ночі горять дві цистерни з паливом на території нафтобази і три стаціонарні ємності, повідомляють бойовики.
Джерело: так зване "МНС "ДНР"
Деталі: За даними російських бойовиків, причиною стало "потрапляння вибухонебезпечного предмета", через це нібито загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності.
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Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста.
Повідомлення про пожежу надійшло о 3:06 за київським часом, їй присвоїли третій ранг складності.