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У Макіївці горить нафтобаза окупантів - бойовики

Роман ПетренкоПонеділок, 21 листопада 2022, 08:57
фото бойовиків

В окупованій Макіївці Донецької області з ночі горять дві цистерни з паливом на території нафтобази і три стаціонарні ємності, повідомляють бойовики.

Джерело: так зване "МНС "ДНР"

Деталі: За даними російських бойовиків, причиною стало "потрапляння вибухонебезпечного предмета", через це нібито загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності.

Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста.

Повідомлення про пожежу надійшло о 3:06 за київським часом, їй присвоїли третій ранг складності.

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Теми: Донецька областьокупаціяпожежавійна
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