В Макеевке горит нефтебаза оккупантов – боевики
Понедельник, 21 ноября 2022, 07:57
В оккупированной Макеевке Донецкой области с ночи горят две цистерны с топливом на территории нефтебазы и три стационарных емкости, сообщают боевики.
Источник: так называемое "МЧС "ДНР"
Детали: По данным российских боевиков, причиной стало "попадание взрывоопасного предмета".Из-за этого якобы загорелись две цистерны с топливом, а также три стационарных емкости.
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Нефтебаза находится на улице Антропова в Червоногвардейском районе города. Сообщение о пожаре поступило в 3:06 по киевскому времени, ему присвоили третий ранг сложности.