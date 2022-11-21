В Макеевке горит нефтебаза оккупантов – боевики

В оккупированной Макеевке Донецкой области с ночи горят две цистерны с топливом на территории нефтебазы и три стационарных емкости, сообщают боевики.

Источник: так называемое "МЧС "ДНР"

Детали: По данным российских боевиков, причиной стало "попадание взрывоопасного предмета".Из-за этого якобы загорелись две цистерны с топливом, а также три стационарных емкости.

Нефтебаза находится на улице Антропова в Червоногвардейском районе города. Сообщение о пожаре поступило в 3:06 по киевскому времени, ему присвоили третий ранг сложности.