Британська розвідка відзначила вразливість росіян в районі Сватового

На думку британської розвідки, ділянка в районі Сватового, ймовірно, стала більш вразливим оперативним флангом російських військ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, протягом останніх семи днів навколо Сватівського району Луганської області тривають інтенсивні артилерійські бої.

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Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують надавати пріоритет спорудженню оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано підготовленими мобілізованими резервістами.

"Оскільки південно-західна лінія російського фронту на східному березі Дніпра стала більш захищеною, сектор Сватове, ймовірно, став більш вразливим оперативним флангом російських військ" - йдеться в огляді.

Оскільки Сватове є важливим населеним пунктом Луганської області, російські лідери, швидше за все, вважатимуть утримання контролю над ним своїм політичним пріоритетом, вважає британська розвідка.

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"Однак, командири, ймовірно, намагаються впоратися з військовими реаліями утримання надійної оборони, одночасно намагаючись забезпечити ресурсами наступальні операції далі на південь у Донецькій області. Як оборонні, так і наступальні можливості Росії продовжують обмежуватися гострою нестачею боєприпасів та кваліфікованого персоналу" - йдеться в огляді.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що відступ російських сил з правобережжя Херсонщини був набагато організованішим, на відміну від інших випадків масштабного відступу, що, можливо, є заслугою кращого командування.